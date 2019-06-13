Путин пожелал Зеленскому «не покрываться русофобскими измышлениями»

Президент России Владимир Путин надеется, что его украинский коллега Владимир Зеленский достаточно быстро адаптируется в статусе главы государства. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Мир».
«Я по себе знаю: для того чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени», — отметил он.
Путин выразил надежду, что новое руководство Украины сможет «действовать энергично и в направлении восстановления отношений» между Киевом и Москвой и «не будет покрываться русофобскими измышлениями, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем».
Он заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме не давал оценки деятельности Зеленского в качестве президента, поскольку «пока никакой деятельности нет». «Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе», — сказал Путин.
Напомним, 7 июня в рамках пленарного заседания на ПМЭФе российский президент отметил, что Зеленский еще не проявил качеств, необходимых политику. При этом он добавил, что для того чтобы заниматься государственными делами, нужны опыт, знания и «мужество и характер брать на себя ответственность за последствия решений». Говоря о том, почему не поздравил Зеленского со вступлением в должность, Путин заявил, что тот «отзывается о России как о враге».
В то же время Путин уточнил, что не отказывается от контактов с новым президентом Украины, но ждет соответствующего предложения от Киева.
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