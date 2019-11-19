Медики рассказали о здоровье Трампа

Медицинское обследование президента США Дональда Трампа в минувшие выходные было плановым, говорится в заявлении его лечащего врача Шона Конли, распространенном Белым домом.

«Несмотря на некоторые подозрения, у президента не было никакой боли в груди, и он не проходил обследование или лечение по какой-либо проблеме (со здоровьем — Ред.), требующей срочного решения», — говорится в заявлении Конли.

«Говоря конкретнее, он не проходил сердечного или неврологического обследования», — пояснил Конли, добавив, что в минувшие выходные президент прошел ежегодное «плановое промежуточное обследование» в целях профилактики.

В заявлении отмечается, что визит президента не был предан огласке из-за «неопределенности графика».

Согласно результатам проведенных анализов, здоровье президента в норме.

Сам Трамп, комментируя визит в медицинский центр, написал в воскресенье в твиттере, что «все очень хорошо».

Ранее сообщалось, что в субботу Трамп посетил Армейский медицинский центр имени Уолтера Рида в округе Колумбия, что вызвало сомнения у СМИ касательно состояния здоровья лидера США, так как его обследование состоялось на несколько месяцев раньше обычного.