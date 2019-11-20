Нацбанк перестал укреплять гривну

Национальный банк Украины на среду, 20 ноября, ослабил официальный курс гривны на 7 копеек - до 24,2039 грн за доллар против 24,1372 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,8107 грн против 26,6981 грн накануне.