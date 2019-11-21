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Зеленский пришел со свечками на Майдан

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Зеленский пришел со свечками на Майдан

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, установленным в центре Киева в память о погибших во время Майдана в начале 2014 года.

Супруги Зеленские и представители команды президента, среди которых премьер-министр Алексей Гончарук и вицеспикер Руслан Стефанчук пришли туда по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Владимир Зеленский под звук колоколов поклонился памяти погибших.

Президенту показали участок, где на более чем 1 гектаре планируют построить Мемориальный музей.

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Напомним, что сегодня в Киеве проходят мероприятия приуроченные к Дню Достоинства и Свободы.

День Достоинства и Свободы, Майдан, Владимир Зеленский
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