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В России создают группировки боевых роботов

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В России создают группировки боевых роботов

Группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, планируют создать в России к 2025 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, планируется, что группировку из пяти беспилотных машин будет обслуживать один оператор, «который заправил их, рутинно включил, и они поехали работать». Собеседник агентства отметил, что сейчас рассматривается возможность оснастить роботов стрелково-гранатометным модулем, 120-миллиметровыми минометами.

Отметим, что в январе Минобороны РФ уже приняло на вооружение робототехнический комплекс «Уран-9». Испытания роботов начались в мае 2018 года. «Уран-9» предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений.

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В сентябре 2018 года Евросоюз принял резолюцию с призывом запретить использование боевых роботов во всем мире. В Европарламенте заявили, что «власть принимать решения о жизни и смерти никогда не должна быть взята из рук человека и отдана машинам». С аналогичным требованием выступала и правозащитная организация Amnesty International.

Россия, вооружение, боевой робот
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