На трассе «Киев – Одесса» масштабное ДТП: столкнулись 10 машин и автобус с пассажирами

Утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, пострадали три человека.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.
«26 ноября в 6:54 в Уманском районе на 225 км автодороги „Киев — Одесса“ в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств», — отмечается там.
В аварию попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением «Варшава — Херсон», в котором находилось 20 пассажиров.
В результате ДТП травмированы 3 человека с легковых и грузовых автомобилей, пассажиры автобуса не пострадали.
Движение по трассе происходит в реверсном режиме.
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