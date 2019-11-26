Юристы ПриватБанка вели переговоры с Джулиани

Юристы Приватбанка обращались за помощью к адвокату Трампа Руди Джулиани, но стороны не пришли к согласию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Джулиани предлагали принять участие в гражданском процессе против бывшего владельца банка Игоря Коломойского.

«Они (юристы — Ред.) хотели знать, сможет ли Джулиани, который критиковал в Twitter этого человека (Игоря Коломойского — Ред.), помочь в их гражданском процессе», — говорится в материале.

По информации издания, юристы ПриватБанка решили встретиться с Джулиани, чтобы выяснить, есть ли у него информация, касающаяся Коломойского.

«С августа Джулиани дважды встречался с представителями банка в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, однако в итоге стороны не пришли к согласию.

Во время этих встреч Джулиани прокомментировал отчет фирмы Kroll (занимается корпоративными расследованиями — Ред.) по Приватбанку. По словам адвоката Трампа, в этом отчете изложены «проблемные действия нескольких украинских олигархов, включая Коломойского», — говорится в статье.

В то же время в ПриватБанке ответили агентству, что «ни в каком виде» не рассматривали возможность привлечения к процессу Руди Джулиани.

В Quinn Emanuel никак не прокомментировали Bloomberg вопрос о встрече Джулиани с юристами Приватбанка.

Напомним, Bloomberg ранее сообщал, что нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского.

Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданскому иску в Соединенных Штатах.

Дело касается хищения миллиардов долларов с украинского «Приватбанка» и приобретение за них офисных зданий и бизнеса в США.

Отмечается, что Коломойский находится под следствием Федерального бюро расследований и Федеральной прокуратуры США.