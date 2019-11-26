Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания

Украина заняла 96-е место в мировом рейтинге процветания.
Об этом говорится врейтинге, составленном аналитической организацией Legatun Institute.
«Украина заняла девяносто шестое место в мировом рейтинге благополучия. Всего в рейтинге оценивали 167 стран», — говорится в сообщении.
По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на три позиции (с 99-го места), но за десять лет (с 2009 года) страна опустилась в рейтинге на 10 позиций.
Кроме базовых экономических показателей, ученые анализируют состояние образования и здравоохранения, уровень безопасности, личной свободы, качество государственных услуг и то, легко ли заниматься в стране предпринимательством и инновациями.
Первое место в рейтинге занимает Дания. В первой пятерке также Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия. США — на 18-м месте.
Замыкают рейтинг азиатские и африканские страны: Южный Судан, Йемен, ЦАР.
Индекс процветания Legatum 2019 года показывает, что глобальное процветание находится на самом высоком уровне за всю историю: 148 из 167 стран имеют более высокий уровень благополучия, чем 10 лет назад.
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