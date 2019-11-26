Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания

Украина заняла 96-е место в мировом рейтинге процветания.

Об этом говорится врейтинге, составленном аналитической организацией Legatun Institute.

«Украина заняла девяносто шестое место в мировом рейтинге благополучия. Всего в рейтинге оценивали 167 стран», — говорится в сообщении.

По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на три позиции (с 99-го места), но за десять лет (с 2009 года) страна опустилась в рейтинге на 10 позиций.

Кроме базовых экономических показателей, ученые анализируют состояние образования и здравоохранения, уровень безопасности, личной свободы, качество государственных услуг и то, легко ли заниматься в стране предпринимательством и инновациями.

Первое место в рейтинге занимает Дания. В первой пятерке также Норвегия, Швейцария, Швеция, Финляндия. США — на 18-м месте.

Замыкают рейтинг азиатские и африканские страны: Южный Судан, Йемен, ЦАР.

Индекс процветания Legatum 2019 года показывает, что глобальное процветание находится на самом высоком уровне за всю историю: 148 из 167 стран имеют более высокий уровень благополучия, чем 10 лет назад.