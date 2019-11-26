В Крым уже переселили полмиллиона россиян

В аннексированный Крым перемещено полмиллиона граждан РФ, однако Россия намеренно занижает эту статистику.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Тамила Ташева.

«По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 000 человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма. РФ говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 000 человек», — сказала Ташева.

По ее словам, в РФ занижают цифры перемещаемых в Крым граждан, потому что понимают, что по международному праву целенаправленное перемещение населения с целью изменения этнического состава территории является преступлением.

Она отметила, что со времени аннекскии Крыма оттуда выехали 25 тысяч крымских татар.

«Можно говорить, что за это время выехало из Крыма около 25 000 крымских татар. Сколько всего людей — цифры очень разные. Официальные — около 50 000 человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица», — добавила Ташева.