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В Крым уже переселили полмиллиона россиян

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В Крым уже переселили полмиллиона россиян

В аннексированный Крым перемещено полмиллиона граждан РФ, однако Россия намеренно занижает эту статистику.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АРК Тамила Ташева.

«По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 000 человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма. РФ говорит о меньших цифрах, они показывают примерно 280 000 человек», — сказала Ташева.

По ее словам, в РФ занижают цифры перемещаемых в Крым граждан, потому что понимают, что по международному праву целенаправленное перемещение населения с целью изменения этнического состава территории является преступлением.

Она отметила, что со времени аннекскии Крыма оттуда выехали 25 тысяч крымских татар.

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«Можно говорить, что за это время выехало из Крыма около 25 000 крымских татар. Сколько всего людей — цифры очень разные. Официальные — около 50 000 человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица», — добавила Ташева.

Крым
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