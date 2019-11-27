Войти
США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций
инициатива
США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций
Гончарук обратил внимание на ситуацию с прививками
позиция
Гончарук обратил внимание на ситуацию с прививками

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп считает, что импичмент только увеличивает его шансы на выборах

69
Трамп считает, что импичмент только увеличивает его шансы на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что запущенная против него процедура импичмента лишает его конкурентов поддержки избирателей, что приведет его к победе на президентских выборах в 2020 году. Об этом он сказал во время выступления на митинге своих сторонников во Флориде. Его слова передает The Washington Times.

«Народу не нравится смотреть на то, что происходит. Мне кажется, это хорошо для нашей партии. Думаю, это нас приведет прямо к победе на этих выборах», — заявил президент. По его словам, он выиграл две недели, в течение которых в конгрессе проходили слушания по импичменту.

Напомним, что в палате представителей США объявили о старте процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Ее начали из-за публикации в газете The Wall Street Journal, где утверждалось, что президент пытался оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы он поспособствовал возобновлению расследования в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, который может стать конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Читайте также: США внесут мексиканские наркокартели в список террористических организаций

23 ноября в конгрессе закончилась первая первая фаза открытых слушаний по делу об импичменте. В Белом доме назвали слушания «потерей времени», а Трамп назвал их «позором для нашего народа».

Дональд Трамп, импичмент, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 ноября 2019
Вторник, 26 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016