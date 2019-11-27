Трамп считает, что импичмент только увеличивает его шансы на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что запущенная против него процедура импичмента лишает его конкурентов поддержки избирателей, что приведет его к победе на президентских выборах в 2020 году. Об этом он сказал во время выступления на митинге своих сторонников во Флориде. Его слова передает The Washington Times.
«Народу не нравится смотреть на то, что происходит. Мне кажется, это хорошо для нашей партии. Думаю, это нас приведет прямо к победе на этих выборах», — заявил президент. По его словам, он выиграл две недели, в течение которых в конгрессе проходили слушания по импичменту.
Напомним, что в палате представителей США объявили о старте процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Ее начали из-за публикации в газете The Wall Street Journal, где утверждалось, что президент пытался оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы он поспособствовал возобновлению расследования в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, который может стать конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
23 ноября в конгрессе закончилась первая первая фаза открытых слушаний по делу об импичменте. В Белом доме назвали слушания «потерей времени», а Трамп назвал их «позором для нашего народа».
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