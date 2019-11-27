Мэр Львова заявил, что у него нет денег на залог

Мэр Львова Андрей Садовый надеется на благоприятный исход дела в его отношении, при этом отмечает, что не располагает достаточной суммой для внесения озвученного в СМИ залога.

«У нас в семье таких денег нет», — сказал Садовый журналистам перед началом судебных слушаний в Высшем антикоррупционном суде Украины в среду, где ему, как ожидается, будет избрана мера пресечения, передает Интерфакс-Украина.

По словам мэра, он хотел бы, чтобы суд отказал прокуратуре в каком-либо обеспечении по делу в его отношении. «Оно не имеет под собой никакого смысла. Чтобы вы поняли, этому делу уже где-то три с половиной года и буквально несколько месяцев назад коллеги из НАБУ говорили, что это бесперспективно — они понимают, что это был заказной процесс, не дать Садовому построить во Львове мощный индустриальный парк. А то, что сейчас — очевидно, что по накатанной идет, или кто-то это использует», — рассказал градоначальник.

«Я уважаю нашу систему правоохранительную и я надеюсь, что суд сегодня примет объективное решение. Я оптимист. Будем бороться», — резюмировал Садовый.

Ранее СМИ сообщили, что сторона обвинения намерена ходатайствовать о залоге для Садового в размере 50 млн гривень.

21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. «Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности», — указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. «Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.