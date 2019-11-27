Проект 2233 отменяет энергореформу и возвращает ручное регулирование, - Федерация работодателей ТЭК

Принятие законопроекта «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» (№ 2233) приведет к сворачиванию энергореформы и возврату ручного регулирования в энергетике. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову.
«Законопроект окажет негативное влияние на энергетику Украины. Он также ухудшает условия работы на новом рынке электрической энергии, который заработал после принятия закона Украины «О рынке электрической энергии», — отмечается в обращении.
По мнению авторов обращения, положения законопроекта № 2233 отменяют рыночные механизмы, возвращая энергетику страны к ручному регулированию, и отменяют реформу энергорынка, создают непрозрачные механизмы распределения средств на оплату возложенных специальных обязательств и нарушают обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС в части реформирования и развития энергоотрасли.
Для преодоления негативных явлений на рынке электрической энергии и с целью устранения недостатков законопроекта № 2233, Федерация работодателей ТЭК предлагает ряд поправок к законопроекту при подготовке его ко второму чтению.
В частности, предлагается:
1. Установить, что исполнителем услуг общественного интереса для обеспечения работы ТЭЦ в течение отопительного сезона 2019-2020 гг. должен быть «Нафтогаз Украины».
2. Не предоставлять Регулятору право устанавливать предельные цены на конкурентных сегментах рынка (рынок «на сутки вперед», внутреннесуточный рынок и балансирующий рынок).
3. Ограничить право Регулятора обязывать участников рынка продавать электроэнергию на рынке «на сутки вперед» объемами, установленными действующей на сегодня нормой.
Напомним, 12 ноября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «О рынке электрической энергии» (№ 2233). По мнению народного депутата Украины Михаила Бондаря, этот законопроект отменяет реформу рынка электроэнергии и нарушает евроинтеграционные обязательства Украины.
Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект № 2233, поскольку он отменяет реформу энергорынка и может сделать невозможной синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.
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