Решение суда по Садовому собирается оспаривать и он, и прокуратура

Мэр Львова Андрей Садовый собирается обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, который накануне избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона 56 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Мы ожидали, что будет полностью отказано прокуратуре в любом обеспечении, поэтому я буду, конечно, подавать апелляцию, буду требовать, чтобы не было никакого обеспечения», — сказал Садовый.

Прокуратура просила для Садового 50 млн гривен залога, и также собирается обжаловать меру пресечения.

21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение городскому голове Львова Андрею Садовому в злоупотреблении властью и служебным положением при продаже земельного участка без аукциона по заниженной стоимости.

Садовый отрицает обвинения в злоупотреблениях.