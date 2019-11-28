Пограничники сообщили о новом порядке пересечения линии разграничения

С 28 ноября вступает в силу новый Порядок пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Сегодня, 28 ноября, вступает в силу Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории (ВОТ) в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий, утвержденный Постановлением КМУ», — говорится в сообщении.

В частности, в нем указано, что въезд/выезд лиц, в том числе транспортных средств, с помощью которых они перемещаются, а также перемещение товаров на временно оккупированные территории и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и местонахождение определяются решением командующего Объединенных сил.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и иметь разрешение физическому лицу.

Отмечается, что граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на ВОТ по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 по 16 лет — по паспорту гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 Правил предусмотренных Постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57. Разрешение физическому лицу на них выдается лицу, осуществляет сопровождение.

В ГПСУ добавляют, что нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении того законного представителя, с которым осуществил выезд.

Кроме того, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена возможность въезда на ВОТ и выезда из нее граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на ВОТ — при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу.

Также отмечается, что въезд на временно оккупированную территорию Украины граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

«Во время выезда с временно оккупированнолй территории граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины», — добавляют в ведомстве.

Кроме того, пересечение линии разграничения в направлении подконтрольной украинской власти местности гражданами Украины, не достигшими 14-летнего возраста, происходит при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства рождении, а гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет — по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении законных представителей на основании разрешения физическому лицу, выданного лицу, осуществляет сопровождение.

Выехать из ВОТ можно также по справке, подтверждающий представление документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданного территориальным органом или подразделением ГМС. Также граждане Украины, которые родились на ВОТ и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают с временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом по его паспортным документам и документами, подтверждающими факт их рождения.

Напомним, что Кабмин постановлением № 815 от 17 июля 2019 утвердил новый порядок пересечения линии разграничения на ВОТ в Донецкой и Луганской областях.