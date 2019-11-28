В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении

В Украине сегодня вступил в силу президентский закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».

Этот документ дополняет Уголовный кодекс Украины статьей 368-5 «Незаконное обогащение», согласно которой приобретение такими лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами подразумеваются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Внесены также изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскание в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Статья 290 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства предъявляется по активам, приобретенным после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также по доходам от этих активов.

Как сообщалось, в августе Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду соотвествующий законопроект, определив его как неотложный. Парламент принял его 31 октября.

25 ноября закон подписал Президент, а 27 ноября документ был опубликован в парламентском издании «Голос Украины». Согласно закону он вступает в силу на следующий день после опубликования.

26 февраля Конституционный Суд признал неконституционным ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала привлечение к уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. В результате были закрыты 65 уголовных производств в отношении народных депутатов, министров, руководителей госучреждений, военных прокуроров, заместителей председателя СБУ и других топчиновникив, подозреваемых в коррупционных действиях и незаконном обогащении.