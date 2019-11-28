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Скандальный прокурор Кулик может занять теплое место в следственном отделении СБУ

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Скандальный прокурор Кулик может занять теплое место в следственном отделении СБУ

Одиозный прокурор Константин Кулик, один из виновников процесса импичмента Трампа в США, благодаря олигарху Игорю Коломойскому и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову может перебраться на работу в СБУ. Об этом сообщает издание Golos.ua.

Вчера Кулик был уволен из Генпрокуратуры — как не прошедший переаттестацию. Таким образом, генпрокурор Руслан Рябошапка сдержал слово и уволил прокурора, которого обвиняли в незаконном обогащении.

По мнению бывшего нардепа Сергея Лещенко, которым он поделился в своем Телеграмм-канале, «за сохранение Кулика в Генпрокуратуре боролся Игорь Коломойский, которому Кулик был нужен».

Также он отметил, что после увольнения Кулика «влиятельные люди лоббируют его назначение в СБУ». Имена этих людей он не назвал, но зато назвал должность, на которую якобы хотят назначить Кулика — заместитель руководителя Главного следственного управления спецслужбы.

«В ГПУ для Кулика места больше нет. Понимая это, Кулик даже не явился на переаттестацию. Это дало Рябошапке возможность заявить, что с 1 января Кулик в прокуратуре не работает. А работать он продолжит в СБУ. Кто позвонил Баканову по поводу этого „черта“? И как новоиспеченный работник спецслужбы будет объяснять своему руководству сотрудничество с расстрелянным в России агентом ФСБ Евгением Жилиным?» — считает политолог Голобуцкий.

И как тут не вспомнить, что в 2016 году Кулик стал первым обвиняемым за незаконное обогащение на сумму 2,8 млн грн.

Несмотря на то что большинство своего имущества он оформил на свою мать и мать его детей Ирину Немец, включая скандальноизвестную недвижимости в центре Киева, где прокурор незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров над своей квартирой в престижном жилом комплексе.

Как сообщается на Фейсбук-странице Центра противодействия коррупции «это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что не имеет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость. Между прочим, после отмены наказания за незаконное обогащение, Кулики уже особо не скрывают свои семейные отношения. И это тот Кулик, которого Луценко сравнивал с апостолом Павлом и вместо увольнения давал высокие должности. Тот Кулик, которому Порошенко давал ордена, а потом беспощадно критиковал во время одного из эфиров».

Это — тот Кулик, который был уличен в связях с террористами. Ранее в СМИ была опубликована переписка Константина Кулика с бывшим главой террористической организации «Оплот» Евгением Жилиным, воевавшим на стороне ДНР и убитым в России осенью 2016 года.

Это — тот Кулик, который фальсифицировал дела, которые ввели в заблуждение Администрацию Трампа, а сейчас он фигурирует в процессе возможного импичмента президента США Дональда Трампа.

«Дискредитация Байдена стала едва ли не главной задачей нынешнего президента США. В рамках этой задачи люди Трампа привлекли небезызвестного украинского прокурора Кулика, который должен был доказать незаконность доходов сына Байдена в Украине. Когда вся эта история выплыла на свет, Трамп оказался под угрозой импичмента», — говорит политолог Голобуцкий.

Влиятельная американская газета The New York Times сообщала, что Кулик, совместно с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, принимал участие в координации действий американских представителей по этому делу во главе с Джулиани по компроментации сына Байдена, пишут украинские СМИ.

Якобы Кулик составил англоязычное досье на семь страниц о коррупции Хантера Байдена, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении Трампа. Речь идет о работе Байдена-младшего в украинской газовой компании Burisma Holdings.

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Резюме NYT — нелестное для Украины: «Постоянное присутствие Кулика во власти иллюстрирует смешивание политики и уголовной юстиции в Украине, когда расследования используются в качестве оружия в политике или в бизнесе». Из-за этого дела Руслан Рябошапка назвал Кулика «известным на весь мир».

Удастся ли Кулику устроиться на должность в СБУ, о которой пишет Лещенко?

И согласится ли на такое развитие событий глава службы Иван Баканов, который недавно провел «чистку» рядов СБУ от разного рода «агентов влияния». Ведь гипотетическое появление Кулика в стенах дома на Владимирской аналитики называют не иначе, как дискредитацией работы всей правоохранительной системы, отмечают журналисты.

СБУ, Константин Кулик
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