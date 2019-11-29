Войти
Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
официально
Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги
инфраструктура
Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

JP Morgan ухудшил прогноз роста экономики Украины

309
JP Morgan ухудшил прогноз роста экономики Украины

Аналитики JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% в октябрьском обзоре до 4% ВВП, при этом в 2020-м по-прежнему ожидают 3,8%-ный ВВП, свидетельствуют материалы обновленного в ноябре прогноза, передает Интерфакс-Украина.

«Рост экономики ускорится в этом году примерно к 4%. Но, несмотря на толчок к инвестициям, мы прогнозируем умеренное замедление в 2020 году на фоне снижения транзита газа и некоторого негативного краткосрочного воздействия земельной реформы», — поясняют аналитики.

Согласно материалам, в 2021 году рост экономики повысится до 4,5%.

При этом аналитики не изменили прогноз курса гривни в 2019 году — 25 грн/$1 при некотором ослаблении курса нацвалюты в дальнейшем: в 2020-м — 26,5 грн/$1, в 2021-м — 27,5 грн/$1.

В то же время аналитики JP Morgan ухудшили прогноз дефицита текущего счета в 2019 году — с 2,8% ВВП в октябрьском обзоре до 2,9% ВВП, однако улучшили ожидания этого показателя в 2020-м — с 3,8% до 3,4%. В 2021-м дефицит текущего счета ожидается на уровне 5%.

Эксперты ожидают утверждения новой программы с МВФ в первом квартале 2020 года, после чего Украина в течение года получит два транша.

«Основные требования касаются земельной реформы, законопроект которой прошел первое чтение и предусматривает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года, и поправок в банковское законодательство, которые предотвратили бы отмену национализированного банка (ПриватБанка — Ред.) и, вероятно, вскоре будут зарегистрированы в парламенте», — отмечается в прогнозе.

Читайте также: «Укроборонпром» может попасть под санкции США

JP Morgan также отметил единодушное решение членов монетарного комитета Национального банка Украины снизить учетную ставку в октябре с 16,5% до 15,5%, причиной чему послужило замедление темпов инфляции.

Согласно ожиданиям JP Morgan, инфляция в стране в 2019 году будет на уровне 6,5%, в 2020-м снизится до 5,7%. Таким образом, в следующем году аналитики ожидают дальнейшего снижения учетной ставки.

ВВП, JPMorgan
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 29 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016