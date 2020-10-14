Половина кораллов Большого Барьерного рифа уже исчезла

За последние три десятка лет численность колоний коралловых полипов Большого Барьерного рифа сократилась в среднем на 50%. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликовал научный журнал Proceedings of the Royal Society B.
«Численность полипов и в небольших, и в средних, и в крупных колониях снизилась более чем на 50% по сравнению с 1994-1995 годами. Это характерно как для мелководных, так и глубинных областей рифа, а также для всех видов полипов. Особенно сильно это затронуло ветвящиеся и столообразные коралловые полипы, популяции которых выкосили волны жары в 2016 и 2017 годах», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Джеймса Кука (Австралия) Терри Хьюз.
Колонии коралловых полипов считают одним из самых точных индикаторов того, в каком состоянии находятся экосистемы океана и как на них влияют неблагоприятные факторы, например, закисление морской воды и глобальное потепление.
Дело в том, что на способность коралловых полипов строить известковые раковины влияют даже самые небольшие сдвиги в средней температуре воды, изменения в характере движения течений и кислотности океанов. К примеру, если увеличивается температура и кислотность морской воды, то эти организмы хуже захватывают ионы кальция и угольной кислоты, из-за чего их раковины становятся более хрупкими. В целом это негативно сказывается на здоровье этих существ.
Исследователи предполагают, что в XXI веке могут полностью исчезнуть примерно 20% коралловых рифов и других колоний полипов, в том числе Большой Барьерный риф. Кроме климатических факторов и накопления СО2 в воде их существованию угрожают новые инфекции и паразиты, которые распространяются по Тихому и Индийскому океанам.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016