Половина кораллов Большого Барьерного рифа уже исчезла

За последние три десятка лет численность колоний коралловых полипов Большого Барьерного рифа сократилась в среднем на 50%. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликовал научный журнал Proceedings of the Royal Society B.

«Численность полипов и в небольших, и в средних, и в крупных колониях снизилась более чем на 50% по сравнению с 1994-1995 годами. Это характерно как для мелководных, так и глубинных областей рифа, а также для всех видов полипов. Особенно сильно это затронуло ветвящиеся и столообразные коралловые полипы, популяции которых выкосили волны жары в 2016 и 2017 годах», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Джеймса Кука (Австралия) Терри Хьюз.

Колонии коралловых полипов считают одним из самых точных индикаторов того, в каком состоянии находятся экосистемы океана и как на них влияют неблагоприятные факторы, например, закисление морской воды и глобальное потепление.

Дело в том, что на способность коралловых полипов строить известковые раковины влияют даже самые небольшие сдвиги в средней температуре воды, изменения в характере движения течений и кислотности океанов. К примеру, если увеличивается температура и кислотность морской воды, то эти организмы хуже захватывают ионы кальция и угольной кислоты, из-за чего их раковины становятся более хрупкими. В целом это негативно сказывается на здоровье этих существ.

Исследователи предполагают, что в XXI веке могут полностью исчезнуть примерно 20% коралловых рифов и других колоний полипов, в том числе Большой Барьерный риф. Кроме климатических факторов и накопления СО2 в воде их существованию угрожают новые инфекции и паразиты, которые распространяются по Тихому и Индийскому океанам.