NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года. Снимки места крушения опубликованы на сайте NASA.
Зелеными точками на снимке обозначены обломки аппарата, синими — зафиксированные разрушения грунта Луны, которые, скорее всего, стали результатом падения «Викрама». Изображение было сделано специалистами NASA 11 ноября.
Первые обнаруженные обломки «Викрама» находятся примерно в 750 м к северо-западу от основного места крушения. В конце сентября NASA опубликовало первый фотоплан с места падения «Викрама» и попросило сравнить с более ранними изображениями того же региона и найти обломки аппарата. Позднее с LRO связался техник Шанмуга Субраманиан, который указал на обломки. После получения этой информации команда NASA подтвердила их подлинность. На новом снимке место падения аппарата отмечено буквой S.
22 июля прошел запуск индийской миссии «Чандраян-2», состоящей из посадочной платформы «Викрам», лунохода и орбитального аппарата. 20 августа аппарат вышел на лунную орбиту, а 2 сентября от него отделился спускаемый модуль. «Викрам» должен был сесть на спутник Земли 7 сентября, однако на высоте около 2 км над Луной потерял контакт с центром управления полетом и разбился. Индийский аппарат должен был доставить на поверхность Луны небольшой шестиколесный ровер «Прагьян» весом около 27 кг. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщала, что причиной неудачной посадки зонда «Викрам» на Луну стало резкое торможение на втором этапе снижения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016