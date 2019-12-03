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Зеленский пообещал бизнесу кредиты под 5%

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Зеленский пообещал бизнесу кредиты под 5%

Президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу «Возвращайся и оставайся», цель которой вернуть украинцев из-за рубежа. Ее первый этап — возможность получить доступные кредиты на собственное дело.

Об этом президент сообщил через свою Facebook-страницу.

«Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире украинцев 65 млн и мы очень хотим чтобы вы вернулись домой. Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины — остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу «Возвращайся и оставайся», — заявил президент.

Зеленский рассказал, что первый этап программы — это доступные кредиты для собственного дела на сумму в 1,5 миллиона гривен на 5 лет со следующими условиями:

— 5% для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.

— 7% для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создаст новых рабочих мест. В этом случае за каждого нового работника ставка будет снижаться на 0,5%.

— 9% для уже работающего бизнеса, который имеет выручку 25-50 млн грн.

Детали программы Зеленский обещал рассказать позже.

кредит, Владимир Зеленский
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Вторник, 3 декабря 2019
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