Могерини нашла себе новую работу

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш назначил сопредседателем группы высокого уровня в отношении внутренне перемещенных лиц Федерику Могерини, которая с 1 декабря перестала занимать пост главы европейской дипломатии.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Группу возглавят Федерика Могерини, бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, и Дональд Каберука, президент Африканского банка развития», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в новую группу, о создании которой было объявлено в октябре, также войдут представители Колумбии, Иордании, Норвегии, Эфиопии, Южного Судана и Афганистана.

Она начнет работу в начале 2020 года и должна провести не менее четырех встреч и до конца года представить генсеку доклад с рекомендациями.

Гутерреш поручил новому органу задачи «по поиску конкретных долгосрочных решений», которые позволили бы ООН лучше помогать странам, которые нарушают проблему внутренней миграции.

«Как первая группа высокого уровня, созданная для решения данной проблемы, она будет привлекать к работе правительства, международные организации, гражданское общество и частный сектор», — сообщили в ООН.

По данным ООН, в 2018 году количество внутренне перемещенных лиц в результате конфликтов возросло до 41 млн. Еще 17 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природных катаклизмов.