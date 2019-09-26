В Европе ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Поддержка ЕС Украине — беспрецедентная, уверяют в Брюсселе. Трамп упрекал европейские страны, что они недостаточно помогают Киеву, в телефонном разговоре с Зеленским и в кулуарах Генассамблеи ООН.
«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич.
«С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ в Украине с четкими условиями для дальнейшего прогресса», — цитирует ее заявление издание Politico.
Она добавила, что ЕС определил собственный уровень финансовой поддержки. При этом, заметила Косьянчич, Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».
Реакция Брюсселя последовала после публикации стенограммы разговора президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Из нее следует, что Трамп в разговоре с Зеленским указал, что США много делают для Украины, — больше, чем европейские страны, которые «должны бы помогать вам больше, чем они это делают».
О недостаточной помощи европейских стран Украине Трамп говорил и в преддверии 74-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартовала на этой неделе. Он сделал это заявление в контексте заморозки со стороны Вашингтона военной помощи Украине. «Я приостановлю (выделение средств. — Ред.), пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине», — заявил Трамп. «Мы вкладываем большую часть денег, и я спрашиваю, почему так происходит», — добавил американский лидер.
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