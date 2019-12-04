Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются:
— бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд — с августа месяца.
— в ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн.
— с начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Если же вычесть майский «подарок» от Нацбанка (перечислил в бюджет на 17 млрд грн больше, чем закладывалось в бюджет — по результатам деятельности за 2012-2017), то недовыполнение по доходам составит 71 млрд грн.
Огромный провал наблюдается в доходах от таможни — минус 35,7 млрд грн от плана за 11 месяцев 2019 (минус 11% от плана).
Более того, доходы от таможни в январе-ноябре 2019 ниже фактических доходов за аналогичный период 2018 — минус 19,6 млрд грн.
Это последствия 15%-го укрепления курса гривны из-за притока спекулятивного нерезидентского капитала на рынок ОВГЗ — с начала года плюс $4,1 млрд.
В ноябре 2019 года доходы от таможни были ниже на 3,8 млрд грн, чем в октябре 2019, и на 7,1 млрд грн ниже, чем год назад в ноябре 2018. А как же результаты от обещанной борьбы с контрабандой? Вопрос риторический.
Ожидаемое недовыполнение доходной части госбюджета в 2019 году — минус 80 млрд грн.
Есть все основания ожидать, что бюджет 2020 года повторит судьбу бюджета-2019, так как в нем предусмотрено увеличение доходов на 150 млрд грн (+16%) по отношению к ожидаемым доходам в 2019. При ожидаемом росте экономики в 2020 году в 3,7% и инфляции 5,5% — это недостижимый показатель.
Кстати, бюджетные провалы происходят на фоне бравых правительственных отчетах о росте ВВП.
Правда, при этом, промышленное производство сокращается уже 5-й месяц подряд, а перерабатывающая промышленность — 6-й.
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