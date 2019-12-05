В Нацбанке считают бесполезным резкое снижение учетной ставки

В Национальном банке заявили, что механическое снижение учетной ставки не будет эквивалентом дешевых кредитов.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба Нацбанка.

«Механическое снижение учетной ставки Национального банка не будет эквивалентом дешевых кредитов. Кредитор всегда учитывает устойчивость экономического развития и последовательность экономической политики.

Давайте вспомним 2012-2013 гг. : инфляция — около 0%, ставка НБУ — 7%, в то же время ставки межбанка — до 50%, а ставки по кредитам — 15-20%», — отметил Чурий.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что снижение учетной ставки является медленным и не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.

Правление Национального банка снизило учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.