В Нацбанке считают бесполезным резкое снижение учетной ставки

В Национальном банке заявили, что механическое снижение учетной ставки не будет эквивалентом дешевых кредитов.
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает пресс-служба Нацбанка.
«Механическое снижение учетной ставки Национального банка не будет эквивалентом дешевых кредитов. Кредитор всегда учитывает устойчивость экономического развития и последовательность экономической политики.
Давайте вспомним 2012-2013 гг. : инфляция — около 0%, ставка НБУ — 7%, в то же время ставки межбанка — до 50%, а ставки по кредитам — 15-20%», — отметил Чурий.
Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что снижение учетной ставки является медленным и не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.
Правление Национального банка снизило учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.
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