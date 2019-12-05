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Ryanair закрывает два рейса из Киева

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Ryanair закрывает два рейса из Киева

Лоукстер Rynair с конца марта 2020 года прекратит летать из Киева в аэропорт Скавста (100 км от Стокгольма, Швеция) и в Нюрнберг (Германия).

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что последние внесенные в систему рейсы по обоим направлениям значатся 27 марта 2020 года.

В пресс-службе Ryanair заявили, что закрывают рейсы из-за нехватки самолетов.

«Задержки с поставками самолетов Boeing 737 Max привели к тому, что лоукост снова пересмотрел свои планы по расширению флота и рассчитывает получить теперь только 10 самолетов в летнем расписании-2020 вместо 20», — говорится в сообщении.

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Кроме этого, компания снизила прогноз количества перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год, который начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, с 157 млн до 156 млн пассажиров.

«Мы сожалеем о закрытии этих двух баз, что полностью связано с дальнейшими задержками поставок наших Boeing 737 MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашим персоналом, профсоюзами и аэропортами, чтобы минимизировать сокращение провозных емкостей и количества рабочих мест», — заявил главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Ryanair
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