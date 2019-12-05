Киевский апелляционный суд разблокировал назначение Юрия Кучина ректором Национального медуниверситета им. Богомольца

Министерство здравоохранения Украины имеет полное право подписывать полноценный контракт с Юрием Кучиным как новоизбранным ректором Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. Киевский апелляционный суд отменил постановление Печерского райсуда столицы от 27 августа 2019 по иску Виктора Черняка, в которой последний просил запретить проводить выборы ректора вуза.
«Решение Печерского районного суда от 27 августа 2019 года отменить и вынести новое постановление, которым в удовлетворении заявления Черняка Виктора Анатольевича об обеспечении иска до подачи искового заявления к Национальному медицинскому университету им. Богомольца и Минздраву Украины о признании незаконными действий по проведению конкурса на замещение должности отказать. Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд в течение 30 дней со дня составления полной постановления», — такое решение вынес Киевский апелляционный суд.
Напомним, в конце мая состоялся первый тур выборов ректора университета. Победу с результатом более 48% получил Юрий Кучин, проректор вуза. Второй тур был назначен на сентябрь. Экс-руководительница вуза Екатерина Амосова и ее сторонники многочисленными обращениями в Печерский райсуд пытались заблокировать волеизъявления коллектива. Однако, все их иски фактически были или отклонены, или отменены апелляционной инстанцией.
3 сентября состоялся второй тур выборов ректора, по результатам которого 89% представителей университета проголосовали за кандидатуру Юрия Кучина.
2 декабря конференция трудового коллектива Национального медицинского университета второй раз в этом году выразила недоверие Екатерине Амосовой как экс-ректору — «в связи с утратой доверия, неудовлетворительной работой и ненадлежащим исполнением должностных обязанностей». А 5 декабря Киевский апелляционный суд поставил точку в судебном споре о законности проведения выборов ректора университета.
Таким образом, решение Киевского апелляционного суда дает Министерству здравоохранения полное право подписать с новоизбранным ректором университета Юрием Кучиным полноценный контракт.
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