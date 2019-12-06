Эксперты ВОЗ обеспокоены ситуацией с корью в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом заболеваемости корью в мире. Как отмечается в докладе ВОЗ, опубликованном в четверг в Женеве, в 2018 году от кори умерли более 140 тыс. человек, что почти на 20 тыс. больше, чем годом ранее.

В 2018 году ВОЗ получила от своих стран-членов сведения, согласно которым в течение года было зарегистрировано 353 236 случаев кори, однако в организации уверены, что реальные масштабы распространения этого заболевания многократно превосходят официальную статистику. По оценкам ВОЗ, в прошлом году в мире корью заболели примерно 9 млн 769 тыс. 400 человек, а умерли 142,3 тыс. По сравнению с 2000 годом, число заболевших уменьшилось более чем в три раза, а умерших — почти в четыре раза, однако по сравнению с 2017-м число заболевших выросло более чем на 2 млн человек, а умерших — почти на 20 тыс.

В США зафиксированы самые высокие показатели заболеваемости за последнюю четверть века, четыре европейские страны — Албания, Великобритания, Греция и Чехия утратили в 2018 году статус государств, в которых отсутствует корь. Наибольшее распространение корь получила в Демократической Республике Конго, Либерии, Сомали, Украине и на Мадагаскаре. «На эти пять стран приходится почти половина всех случаев кори в мире», — констатирует ВОЗ.

По оценкам экспертов, больше всего случаев со смертельным исходом было в прошлом году зафиксировано в Африке — 52,6 тыс., в Восточном Средиземноморье умерло 49 тыс. человек, в Юго-Восточной Азии — 39,1 тыс., в Западной части Тихого океана — 1,3 тыс., в Европе — 0,2 тыс. Самое большое число заболевших зафиксировано в Юго-Восточной Азии — 3 млн 803 тыс. 800 человек.

Большинство умерших в мире составляют дети в возрасте до пяти лет.

ВОЗ напоминает, что хотя корь можно предотвратить при помощи иммунизации, «уровень вакцинации в мире испытывает стагнацию уже почти в течение десятилетия». По оценке ВОЗ и Детского фонда ООН, в 2018 году в мире 86% детей получили первую дозу вакцины от кори и менее 70% — вторую дозу, которую также рекомендовано принимать. Поэтому эксперты расценивают нынешний охват вакцинацией в мире как недостаточный для предотвращения вспышек кори.