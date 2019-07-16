Украина мировой лидер по количеству больных корью

Украина — лидер в десятке стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом сообщают во Всемирной организации здравоохранения.
«По данным на 2018 год, Украина возглавляет десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Несмотря на то, что сегодня стране удалось вакцинировать более 90% детей грудного возраста, на протяжении нескольких лет охват вакцинацией был низким, в результате чего большое число детей старшего возраста и взрослых оказались в группе риска», — сообщают в ВОЗ.
Отмечается, что в 2010 показатель вакцинации от кори в Украине составил всего 56%.
«В ряде других стран с высоким уровнем заболеваемости и высоким уровнем охвата прививками проживают значительные по численности группы людей, в прошлом не привитые против кори. Это пример того, что в долгосрочной перспективе низкий охват вакцинацией или наличие отдельных местных сообществ с непривитым населением могут привести к вспышкам опасных заболеваний», — отмечают в ВОЗ.
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