Арестованный Wi-Fi киевского метро продадут с аукциона

Электронная площадка СЕТАМ продает арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена, стоимость которого оценивается в 7 278 675 грн.
Об этом сообщили в пресс-службе СЕТАМ.
«На электронном аукционе OpenMarket (Государственное предприятие „СЕТАМ“ Агентства по розыску и менеджменту активов) выставлено на продажу арестованное Wi-Fi оборудование из Киевского метрополитена. 569 позиций арестованного Wi-Fi оборудования находятся на станциях метро „Университет“, „Днепр“, „Олимпийская“, „Арсенальная“, „Крещатик“, „Лукьяновская“, „Кловская“, „Золотые Ворота“, „Дворец Спорта“, „Площадь Льва Толстого“, „Майдан Независимости“, а также в Инженерном корпусе КП „Киевский метрополитен“», — говорится в сообщении.
Среди арестованного имущества, выставленного на продажу: источники бесперебойного питания, батарейные блоки, системы распределения питания, маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, серверы, шлюзы, камеры и многое другое. Общая стартовая сумма выставленного на продажу имущества: 7 278 675 грн.
Дата проведения аукционов по продаже Wi-Fi оборудования — 23 декабря 2019 года и 2 января 2020 года.
Всего на продажу выставлены 12 лотов.
Напомним, в декабре 2014 года Киевская городская государственная администрация подписала инвестиционный договор с компанией «Москито Мобайл» на строительство Wi-Fi сети в столичной подземке. Согласно довору, беспроводную сеть должны были построить на 52 станциях, в тоннелях линий метрополитена ориентировочной длиной 67,5 км, а также в 824 вагонах.
По состоянию на середину 2016 года бесплатный скоростной интернет функционировал в тестовом режиме на 11 станциях Киевского метрополитена.
Однако, в 2018-м указанный договор был расторгнут, поскольку «Москито Мобайл» перестала заниматься проектом из-за финансовых проблем.
В то же время, до конца 2020-начала 2021 года сеть 4G должна начать функционировать на всех станциях и в тоннелях столичной подземки. Уже в I квартале 2020 года стартует 4G Internet на станции метро Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи, Лукьяновская. К концу 2020 — началу 2021 года 4G будет работать на всех станциях и тоннелях столичной подземки.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016