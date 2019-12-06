Арестованный Wi-Fi киевского метро продадут с аукциона

Электронная площадка СЕТАМ продает арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена, стоимость которого оценивается в 7 278 675 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СЕТАМ.

«На электронном аукционе OpenMarket (Государственное предприятие „СЕТАМ“ Агентства по розыску и менеджменту активов) выставлено на продажу арестованное Wi-Fi оборудование из Киевского метрополитена. 569 позиций арестованного Wi-Fi оборудования находятся на станциях метро „Университет“, „Днепр“, „Олимпийская“, „Арсенальная“, „Крещатик“, „Лукьяновская“, „Кловская“, „Золотые Ворота“, „Дворец Спорта“, „Площадь Льва Толстого“, „Майдан Независимости“, а также в Инженерном корпусе КП „Киевский метрополитен“», — говорится в сообщении.

Среди арестованного имущества, выставленного на продажу: источники бесперебойного питания, батарейные блоки, системы распределения питания, маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, серверы, шлюзы, камеры и многое другое. Общая стартовая сумма выставленного на продажу имущества: 7 278 675 грн.

Дата проведения аукционов по продаже Wi-Fi оборудования — 23 декабря 2019 года и 2 января 2020 года.

Всего на продажу выставлены 12 лотов.

Напомним, в декабре 2014 года Киевская городская государственная администрация подписала инвестиционный договор с компанией «Москито Мобайл» на строительство Wi-Fi сети в столичной подземке. Согласно довору, беспроводную сеть должны были построить на 52 станциях, в тоннелях линий метрополитена ориентировочной длиной 67,5 км, а также в 824 вагонах.

По состоянию на середину 2016 года бесплатный скоростной интернет функционировал в тестовом режиме на 11 станциях Киевского метрополитена.

Однако, в 2018-м указанный договор был расторгнут, поскольку «Москито Мобайл» перестала заниматься проектом из-за финансовых проблем.

В то же время, до конца 2020-начала 2021 года сеть 4G должна начать функционировать на всех станциях и в тоннелях столичной подземки. Уже в I квартале 2020 года стартует 4G Internet на станции метро Академгородок, Житомирская, Святошин, Нивки, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи, Лукьяновская. К концу 2020 — началу 2021 года 4G будет работать на всех станциях и тоннелях столичной подземки.