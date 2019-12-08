Войти
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
позиция
Трамп разочаровался в венесуэльской оппозиции
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»
мирный процесс
Зеленский поедет в Париж «вооруженный определенной информацией»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Власти Франции полны решимости довести пенсионную реформу до конца несмотря на протесты

146
Власти Франции полны решимости довести пенсионную реформу до конца несмотря на протесты

Власти Франции намерены довести до конца предложенную правительством реформу пенсионной системы, которая стала причиной массовых забастовок в стране. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Франции Эдуар Филипп в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Я полон решимости довести реформу до конца и очень хочу это сделать, уважая людей и реагируя на их беспокойство», — сказал глава французского Кабмина.

В среду премьер-министр Франции намерен выступить с разъяснениями относительно намеченной реформы. Филипп пообещал, что «власти смогут дать чрезвычайно позитивные ответы на вопросы многих граждан, которые страдают от несправедливости в результате нынешней системы, в частности речь идет о женщинах и фермерах». «Если мы не проведем глубокую, серьезную и постепенную реформу сегодня, то это сделает в будущем кто-то другой, только в гораздо более жесткой форме», — отметил он.

Как сообщил источник в Елисейском дворце, в воскресенье вечером президент Франции Эмманюэль Макрон проведет совещание с премьером и министрами, в сферу ответственности которых входят вопросы проведения пенсионной реформы.

Массовые протесты трудящихся начались во Франции в начале декабря. Первая крупная общенациональная забастовка прошла в стране 5 декабря в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники и энергетики, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

Читайте также: Ученые определили важные этапы старения человека

В свою очередь глава крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Филипп Мартинез в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что профсоюзы не откажутся от своего намерения проводить акции протеста до тех пор, пока реформа не будет отменена. «Мы продолжим наши действия до того момента, пока реформу не отзовут», — сказал он.

Франция, пенсионная реформа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 8 декабря 2019
Суббота, 7 декабря 2019
Пятница, 6 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Госбюджет-2019: минус 71 млрд грн

Свежие данные Казначейства указывают на то, что проблемы с выполнением доходной части госбюджета усугубляются. Бюджет не выполняется уже четвертый месяц подряд – с августа месяца. В ноябре план по доходам был недовыполнен на 8,6% или минус 8,4 млрд грн. С начала 2019 года госбюджет недополучил 56 млрд грн от запланированных доходов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016