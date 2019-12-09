Госпредприятия задолжали 4 миллиарда налогов

По состоянию на 1 декабря 612 государственных предприятий имеют задолженность перед бюджетом более 4 миллиарда гривен (налог с чистой прибыли).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«Платить налоги должны все, в том числе и государственные предприятия — это их прямая конституционная обязанность. И мы должны отдельно поработать с руководителями госпредприятий и донести до них этот месседж », - подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.