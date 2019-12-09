Глава Совета Нацбанка обвинил правление НБУ в многочисленных нарушениях

Правление Национального банка Украины допустило множество ошибок, которые нанесли серьезный ущерб экономике государства. Об этом заявил в понедельник глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

«Прикрываясь независимостью института, правление НБУ принимает никем не контролируемые решения», — написал он на странице в Facebook. Экономист напомнил, что это стало возможно после принятых в 2015 году поправок в закон о Нацбанке, которые дали его правлению «безграничные полномочия».

«Следствием этой бесконтрольности стало так называемое „очищение банковской системы“ 2015-2016 годов, которое нанесло ущерб почти на 38% от ВВП, резкое обесценение, а затем укрепление гривны, что прямо нарушает конституционную норму о стабильности национальной денежной единицы. А еще решения по монетарной политике и учетной ставке, которая базировалась на личных предположениях членов монетарного комитета, пирамида облигаций внутреннего государственного займа и другое», — привел пример Данилишин.

Он также обратился к Верховной Раде с предложением внести изменения в закон о Национальном банке Украины и сделать его по-настоящему независимым от своевольных действий членов правления.

Напомним, что Совет НБУ 5 декабря 2019 года объявил неэффективной деятельность правления регулятора при формировании валютно-курсовой политики в 2019 году. В ответ на это пресс-служба НБУ заявила, что совет банка вышел за рамки полномочий, приняв данное решение.