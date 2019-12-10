Умер Юрий Лужков

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу РФ с 1992 по 2010 годы, умер на 84-м году жизни.

Об этом сообщил во вторник телеканал «Россия-24», эту информацию также подтверждают источники других российских СМИ в окружении бывшего градоначальника.

Также сообщается, что Лужков находился в Европе. Бывшему мэру в Мюнхене проводили операцию на сердце во время которой он скончался.