Глава Госгеокадастра отстранил руководство всех региональных управлений

Глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык во исполнение поручения Кабинета министров приказал отстранить заместителей и руководителей главных управлений ведомства в областях и Киеве с целью комплексной проверки работы органа.

Согласно сообщению на правительственном портале, проверка будет проводиться в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земучастков сельхозназначения государственной формы собственности за период 2018-2019 гг.