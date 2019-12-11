В РФ собираются снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
По его словам, Минфин предлагает снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в три этапа:
с 1 июля 2020 года — до €100 в месяц;
с 1 января 2021 года — до €50 в месяц;
с 1 января 2022 года — до €20 в месяц
До 1 января 2019 года россияне имели право беспошлинно покупать у иностранных интернет-торговцев товары на сумму до €1000 в месяц, с начала года порог снижен вдвое — до €500. За любые посылки, превышающие эту стоимость, покупатель должен дополнительно заплатить 30% от суммы превышения.
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