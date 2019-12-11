Войти
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против России
официально
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против России
Кабмин предлагает отвязать прожиточный минимум от соцвыплат
резонанс
Кабмин предлагает отвязать прожиточный минимум от соцвыплат

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

энергетика
RSS

ЕБРР выделит Молдове $50 млн на закупку газа у «Нафтогаза»

184
ЕБРР выделит Молдове $50 млн на закупку газа у «Нафтогаза»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив $50 млн на обеспечение альтернативных закупок природного газа в течение месяц у НАК «Нафтогаз Украины», если прекратится транзит российского через Украину.

Соответствующие соглашение подписали в среду в Кишиневе премьер-министр республики Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, передает Интерфакс.

«Правительство на протяжении всего периода работало над резервными сценариями. Сегодня мы подписали соглашение, обеспечивающее Молдову газом в качестве резервного сценария. Подчеркиваю, что это резервный вариант, который будет применяться только в случае прекращения транзита через Украину», — отметил премьер.

«Этот кредит на 50 млн. долларов будет использоваться только, если придется искать альтернативные пути импорта газа, а у оператора „Молдова-газ“ не будет для этого достаточно средств. Это очень важный шаг, мы уверены, что наше сотрудничество с ЕБРР и другими внешними партнерами по части повышения энергетической безопасности имеет особую значимость и продолжится», — подчеркнул Кику.

Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, в случае использования аккредитива «Нафтогаз» закупит на открытых тендерах у поставщиков из ЕС до 0,4 млрд куб. м газа, который будет поставлен молдавскому государственному энергоимпортеру «Энергоком» и распределен потребителям в Молдове национальной газораспределительной компанией «Молдова-газ».

Аккредитив ЕБРР обеспечит 180-дневную отсрочку платежа «Нафтогазу», что даст «Энергокому» время на получение задолженности от клиентов и оплату счетов. В случае, если «Энергоком» не сможет вовремя или полностью оплатить поставки, украинская компания может потребовать средства по аккредитиву, которые потом должны быть возвращены Молдовой.

Кику добавил, что «правительство рассчитывает на достижение договоренности между Россией и Украиной, что позволит, чтобы Молдова после 1 января 2020 года могла получать природный газ по традиционному маршруту дешевле, чем в предыдущий период».

Он пояснил, что первым альтернативным сценарием является получение российского газа реверсом по Трансбалканскому газопроводу, однако в случае возникновения технических сложностей власти прибегнут ко второму альтернативному варианту — к закупке газа на средства, предоставленные ЕББР.

Кику выразил удовлетворение, что переговоры с ЕБРР прошли оперативно и плодотворно: на заседании правительства на прошлой неделе было одобрено начало переговоров, а через неделю уже подписано соглашение.

Патроне отметил, что принятый сегодня финансовый механизм «является еще одной демонстрацией того, что банк может сделать для Молдовы, в том числе, с целью повышения ее энергетической безопасности».

Как отметил ЕБРР в пресс-релизе, в рамках соглашения с банком Молдова обязуется провести реформы газового сектора, такие как разработка вторичного законодательства для либерализации рынка газа и диверсификации источников его поставок, а также имплементировать план действий по улучшению корпоративного управления в «Энергокоме».

Укрепление энергетической безопасности Молдовы является одним из приоритетов ЕБРР в стране. Банк софинансировал энергетическую связь Молдовы с Румынией и планирует софинансировать строительство газопровода Унгень — Кишинев, говорится в сообщении ЕБРР.

Читайте также: Милованов показал скрины Privat24, чтобы опровергнуть слухи о многотысячной премии

Еще в конце сентября бывшее правительство Молдовы Майи Санду обсуждало вопрос о создании запасов газа в хранилищах в Украине. Президент Игорь Додон тогда заявил, что между «Газпромом» и «Молдова-газ» «уже заключены предварительные договоренности» о поставках газа в республику. Додон также заявил, что не следует закупать газ и закладывать его в хранилища, так как «это неэффективно и нужно брать кредиты». Однако на прошлой неделе после обсуждения ситуации на заседании Высшего совета безопасности правительство приняло постановление о начале переговоров с ЕБРР о предоставлении кредита на $90 млн с целью закупки газа в случае прекращения транзита российского через Украину.

ЕБРР, Нафтогаз України, Молдова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Аргентинизация Украины

Минфин хвастается, что в Украине падает доля госдолга к ВВП. Меня пугает то, что такой же путь однажды уже проходила другая страна. Поскольку с этой страной очень много сходства, то мне даже хочется назвать этот путь: «Аргентинизация Украины».
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кредиты от государства: лохи опять оплатят

Программа «Возвращайся и оставайся», предполагающая выдачу нашим трудовым мигрантам кредитов в 1,5 млн грн под 5 или 9% на пять лет, только на первый взгляд безобидна и многообещающа. На самом деле она - одна из целого ряда странных инициатив, которые должны окончательно похоронить проект адекватного государства. Наряду с очередным «кошмариньем» реального мелкого бизнеса, убийства ФОПов, доначислением всем работающим налогов и предоставлением крупному (читай - олигархическому) бизнесу новых эффективных админинструментов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016