Милованов показал скрины Privat24, чтобы опровергнуть слухи о многотысячной премии

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составляет в среднем более 31 тыс. грн в месяц.
Об этом Милованов написал в Facebook.
"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за три месяца работы в министерстве, - на фото: 93 122 грн в целом, что составляет 31 041 грн в месяц", - написал Милованов.
Он заявил, что хочет получать такую же зарплату, как и все другие министры, "не больше и не меньше".
По словам министра, зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился работать за такие деньги.
Министр добавил к посту копии банковских выписок со своей банковской карты. Согласно им, в частности, в сентябре были следующие поступления: 5790 грн и 6392 грн, в октябре - 6400 грн и 8235 грн, в ноябре - 36 356 грн и 14 080 грн.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Милованову выписана премия в размере более полутора тысячи процентов.
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