В Мурманске горит российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым.
Площадь горения изначально составляла 20 кв. м., позже увеличилась до 120. Горит дизельное топливо.
Тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности.
По информации российских СМИ, пять человек пострадали, судьба одного неизвестна. Восемь человек удалось спасли.
В Центре судоремонта «Звездочка» уточнили, что возгорание случилось в трюме первого энергоотсека корабля. По их данным, пострадавших нет. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали.
Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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