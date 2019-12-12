Рада продлила на год особый статус Донбасса

Верховная Рада на заседании 12 декабря продлила до конца 2020 года действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
За соответствующий закон проголосовали 320 народных депутатов.
Накануне Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал принять соответствующий законопроект за основу и в целом. Авторами данной законодательной инициативы выступили председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.
Данный документ предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2020 года включительно.
Сам закон об особом статусе ОРДЛО Рада приняла в сентябре 2014 года, и он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.
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