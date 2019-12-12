«Батькивщину» спонсируют студенты и безработные, сами того не зная

Партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» перечисляли миллион гривен студенты, солдаты, кассиры, безработные и пенсионеры, некоторые из которых даже не догадывались о своей благотворительности.

Об этом сообщает Bihus.info

«Батькивщина» — один из лидеров по теневому финансированию своей политической силы. Большие суммы на счета партии регулярно вносят подставные физлица и компании с признаками фиктивности. Реального спонсора политсила при этом не показывает, делая вид, что существует именно благодаря этим самым непрозрачным пожертвованиям«.

Таким образом партия обходит закон, которым установлены существенные ограничения по финансированию политсил в стране и обязательства показывать все поступления и расходы.

В третьем квартале 2019 года партия собрала пожертвований на более чем 90 миллионов гривен.

Среди благотворителей партии — 21-летний Александр Стецюк из села Дмитрушки Уманского района. Он — сын главного специалиста отдела образования, молодежи и спорта Уманской райгосадминистрации Людмилы Стецюк. Совокупный доход семьи, который состоит из двух зарплат и двух пенсий родителей, не дотягивал до 240 тысяч гривен, однако это не помешало юноше перечислить почти 1,5 миллиона для «Батькивщины».

Откуда такие деньги у сына, педагог Людмила Стецюк объяснить не захотела.

Еще на 1,45 миллиона пополнила счет «Батькивщины» девушка Александра Стецюка Алина Качур. 20-летняя студентка объяснила, что «просто хранила, накапливала и перечислила» деньги партии.

В один день вместе со Сецюком и Качур по 1,5 миллиона гривен на счет «Батькивщины» внесли их друзья Ирина Погуляйко и Анна Крыжановская, которые являются студентками факультета социальной работы Уманского гуманитарно-педагогического колледжа им. Шевченко.

Столько же «Батькивщине» перечислила подруга Алины Качур Лилия Кизлик из Краматорска, которая работает официанткой в одной из местных пиццерий.

Также в середине июля по полмиллиона перечислили еще двое студентов Уманского педагогического колледжа — Иван Хливный из факультета дошкольного образования и Виктория Бульба из факультета начального образования.

Жертвовали «Батькивщине» и будущие педагоги из Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины. В частности, Снежана Эверт из факультета дошкольного и коррекционного образования перечислила 1,6 миллиона гривен, а Дарья Мартынюк из факультета социальной работы докинула партии 1,3 миллиона гривен.

По пол миллиона перечислили сестры Анна Запорожец и Ольга Калашник из села Сушковка Уманского района. Мать девушек говорит, что не знает, кто мог подать такие сведения, потому что у студенток из села таких денег нет.

Также не верит в то, что сын мог отдать «Батькивщине» 1,3 миллиона гривен, и мать Артура Смилянца из Умани. Женщина-предпринимательница в прошлом году заработала чуть больше 47 тысяч гривен, ее муж, начальник караула в пожарной части, — более 120 тысяч гривен. Сам Артур сейчас служит в армии.

«Bihus.info» отмечает, что ряд спонсоров политсилы Юлии Тимошенко заявили, что действительно перечисляли деньги, однако объяснить откуда у них такие кругленькие суммы, не смогли.