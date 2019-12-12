Трамп высмеял признание Греты Тунберг Человеком года

Президент США Дональд Трамп высмеял выбор американского журнала Time, признавшего шведскую экоактивистку Грету Тунберг Человеком года, и посоветовал ей научиться «держать себя в руках» и «расслабиться».
«Так нелепо. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на старое хорошее кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!», — написал Трамп в своем Твиттер.
Накануне, по версии Time, Тунберг была признана Человеком года.
16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал это звание.
Ранее западные СМИ сообщали, что президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Тунберг «маленькой соплячкой» после того, как 16-летняя активистка написала в своем твиттер-аккаунте об убийстве коренных жителей Амазонии за попытку предотвратить вырубку лесов, обвинив при этом мир в умалчивании этого.
«Удивительно, как много свободы дает пресса этой маленькой соплячке», — заявлял Болсонару.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что «не разделяет общего восторга по поводу речи Греты Тунберг» на саммите ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.
Он подчеркнул, что Грета «добрая и искренняя девочка», однако отметил, что «никто не объяснил Грете, что современный мир сложен и разнообразен».
Путин также добавил, что когда кто-либо использует детей или подростков в своих интересах, это должно порицаться.
В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров в том, что они, не предпринимая мер по защите климата «украли» у нее «мечты и детство».
За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.
Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.
Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 16-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет «даром».
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