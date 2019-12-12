В Раде зарегистрировали законопроект об отмене языкового закона

Проект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который подвергли критике эксперты Венецианской комиссии, внесен в Верховную Раду Украины. Об этом сообщил депутат парламента, член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в соцсетях.

«Закон, который я анонсировал позавчера, зарегистрирован в парламенте», — написал он, указав ссылку на документ.

Напоним, ранее Бужанский заявялл, что языокой закон «ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет», а направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка».

«Закон этот непосредственно наносит ущерб нашему государству, выталкивая наших граждан из нашего информационного поля в чужое. Этот закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти», — считает он.

По мнению депутата, отмена закона откроет возможность для написания нового проекта о языке, начать широкую дискуссию на эту тему между жителями востока и запада Украины, представителями различных профессий и политических взглядов.

Напомним, что ранее эксперты Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.