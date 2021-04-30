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Суд отпустил подозреваемого в убийстве Шеремета из-под стражи

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Суд отпустил подозреваемого в убийстве Шеремета из-под стражи

Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб.

«Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко удовлетворить частично. Изменить Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля», — сказала судья.

Прокурор не выступил против этого и сказал, что полагается на усмотрение суда.

При этом он считал, что риски уклонения Антоненко от суда или давления на других участников дела остаются. По мнению прокурора, круглосуточный домашний арест с электронным браслетом может обеспечить надлежащее поведение обвиняемого.

Адвокаты просили отпустить музыканта под личное обязательство. Несколько нардепов также хотели взять Антоненко на поруки. В частности, суд заслушал народных избранцев и АТОшников Михаила Бондаря («Европейская солидарность») и Игоря Герасименко («Слуга народа»).

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Защита регулярно просила смягчить меру пресечения Антоненко, однако ранее прокуратура возражала против этого, и суд оставлял Антоненко в СИЗО. Его держали под арестом с декабря 2019 года.

Еще одна обвиняемая — врач Юлия Кузьменко — сначала тоже находилась в следственном изоляторе. Суд отпустил ее под домашний арест 11 августа.

Третей фигурантке дела — медсестре Яне Дугарь — назначена мера пресечения в виде залога.

Павел Шеремет, Андрей Антоненко
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