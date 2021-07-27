Суд не отпустил подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко под личные обязательства

Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Соответствующее определение суд вынес во вторник, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.
«Суд определил... ходатайство защитника ... об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения», — говорится в определении суда, оглашенном на заседании, трансляция которого велась на ютюб-канале «Судова влада».
До рассмотрения этого ходатайства суд продолжал рассмотрение дела по существу обвинения трех фигурантов дела.
Следующее судебное заседание согласно ранее утвержденному графику назначено на 11.00 2 августа.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.
25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.
Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.
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