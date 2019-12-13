Путин может поехать открывать железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на 23 декабря. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент может принять в этом участие», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что первый пассажирский поезд Санкт-Петербург-Севастополь отправится 23 декабря, а поезд Москвы в Симферополь — на следующий день, 24 декабря. Продажа билетов на них стартовала 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы.