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Украина и Россия почти договорились по транзиту газа

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Украина и Россия почти договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил «РИА Новости», что на переговорах по транзиту с главой «Газпрома» Алексеем Миллером удалось достичь предварительных договоренностей.

При этом позднее он уточнил в Facebook, что стороны «договорились продолжать прорабатывать» варианты продления транзита газа через Украину, отметив, что о согласованном варианте говорить еще рано. По его словам, стороны занимают максимально конструктивную позицию.

В поступившем в российские СМИ сообщении «Газпрома» говорится, что помимо Миллера и Витренко в переговорах участвовали представители «Оператора газотранспортной системы Украины» и Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года», — сообщил в «Газпроме».

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Напомним, что заключенный в 2009 году десятилетний контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря. Стороны ведут переговоры о новом соглашении.

транзит газа
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Пятница, 13 декабря 2019
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