Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

Супруга Президента Марина Порошенко пожелала будущей первой леди Елене Зеленской делать не то, что будут советовать политтехнологи, а то, чего хочет душа. Об этом она сообщили в интервью в программе «На перспективу» на радио «НВ».

«Я хочу пожелать, чтобы она (Елена Зеленская — Ред.) не прислушивалась к советам каких политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа», — пожелала первая леди своей преемнице.

По словам Марины Порошенко, только с эмоциями и внутренним ощущением своей сопричасности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов.

Напомним, что Верховная Рада назначила инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая.