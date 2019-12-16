Верховный суд разрешил УПЦ сохранить название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название неизменным. Об этом сообщил СМИ управляющий делами церкви митрополит Антоний.
Суд не удовлетворил жалобу Министерства культуры, которое добивается переименования церкви, и согласился с позицией двух предыдущих инстанций, которые удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ Онуфрия о запрете структурам Минюста и Минкультуры, а также государственным регистраторам совершать какие-либо регистрационные действия в отношении церкви.
Напомним, что в декабре 2018 года в Украине вступил в силу закон, который обязывает религиозные организации с центром на территории «страны-агрессора» отразить это в названии.
В январе 2019 года Минкультуры опубликовало список религиозных организаций, которые должны сменить название в течение трех месяцев. УПЦ, входящая в состав Московского патриархата в качестве самоуправляемой церкви с правами широкой автономии, подала в суд, сочтя действия ведомства противоправными. Суды нескольких инстанций встали на сторону УПЦ.
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