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Нардеп выложил фото расписки олигарха Пинчука на согласие работать на КГБ

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Народный депутат Андрей Деркач обнародовал у себя на странице в Facebook архивный документ, в котором нынешний бизнесмен Виктор Пинчук дал письменное согласие сотрудничать с советским КГБ.

«Несколько дней назад к нам обратились коллеги! (делаю акцент) Виктора Михайловича Пинчука по работе в Днепропетровском управлении КГБ СССР. Поясню, почему я делаю акцент на слове «коллеги». Потому что они прочитали, что сотрудники Пинчука, в частности, член Набсовета банка «КредитДнепр» Андерс Аслунд критикуют КГБ и клевещут по их мнению на плодотворное сотрудничество КГБ СССР с активными гражданами, которые в последствии стали меценатами, филантропами и защитниками демократических ценностей. На фото к посту – снимок с оригинала агентурной подписки КГБ, которая была написана собственноручно Пинчуком. Оригинал подписки показал журналистам на пресс-конференции в «Интерфаксе», - написал депутат.

Как отмечается, в этой агентурной подписке Виктор Михайлович берет на себя обязательства служить Советской Родине и КГБ СССР.

Согласно подписке, агентурный псевдоним Пинчука является «ВАЛЕРИЙ».

«Я уверен, не каждый видел своими глазами подписку агента КГБ, а тем более олигарха, финансирующего Хиллари Клинтон, на выведенные из украинских банков деньги. Я даю вам такую возможность. Также коллеги Виктора Михайловича отметили, что его работа была очень плодотворной в документальном плане и просили поздравить его с надвигающимся на Украину праздником – Днем чекиста, который все бывшие сотрудники КГБ, а также агентура, по традиции отмечают 20-го декабря», - написал нардеп.

Виктор Пинчук, Андрей Деркач
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