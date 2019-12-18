Войти
Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки
инициатива
Зеленский предлагает продавать землю не больше 10 тысяч га в одни руки
Новый оператор ГТС должен начать работу в январе
энергетика
Новый оператор ГТС должен начать работу в январе

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Зеленский призвал отменить «соевые правки»

805
Зеленский призвал отменить «соевые правки»

Президент Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых соевых правок.

Об этом он заявил во время встречи с фермерами на Киевщине, передает пресс-служба президента.

Аграрии подчеркнули ему, что из-за правок об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые соевые правки), которые были внесены в Налоговый кодекс в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители этой продукции потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС.

Ведь фермеры с площадью земли до 1 тыс. гектаров не могут сформировать экспортную партию сои и рапса и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны произведенной продукции.

На вопрос президента, делается ли что-то для устранения этой проблемы, заместитель министра экономики Тарас Высоцкий сообщил, что в Раде уже зарегистрирован законопроект № 2446 «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур».

Документ предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

«Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правках ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (глава фракции партии «Слуга Народа» Давид Арахамия. — Ред.), соберите ключевых руководителей фракций, чтобы проанализировать все «продуктовые правки» и отменить эти «соевые правки», — сказал Владимир Зеленский в ответ.

Читайте также: Рада приняла неоднозначный закон о следственных действия над депутатами, который может даже усилить их неприкосновенность

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые «соево-рапсовые правки», которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате «соевых правок».

АПК, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 18 декабря 2019
Вторник, 17 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016