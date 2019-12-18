Зеленский призвал отменить «соевые правки»

Президент Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду принять закон о поддержке отечественного производителя сельскохозяйственной продукции и отмене так называемых соевых правок.

Об этом он заявил во время встречи с фермерами на Киевщине, передает пресс-служба президента.

Аграрии подчеркнули ему, что из-за правок об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса (так называемые соевые правки), которые были внесены в Налоговый кодекс в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители этой продукции потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС.

Ведь фермеры с площадью земли до 1 тыс. гектаров не могут сформировать экспортную партию сои и рапса и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны произведенной продукции.

На вопрос президента, делается ли что-то для устранения этой проблемы, заместитель министра экономики Тарас Высоцкий сообщил, что в Раде уже зарегистрирован законопроект № 2446 «О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур».

Документ предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

«Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правках ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (глава фракции партии «Слуга Народа» Давид Арахамия. — Ред.), соберите ключевых руководителей фракций, чтобы проанализировать все «продуктовые правки» и отменить эти «соевые правки», — сказал Владимир Зеленский в ответ.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые «соево-рапсовые правки», которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате «соевых правок».